Değirmenlik’e bağlı Başpınar bölgesindeki evinde yapılan aramada odasında iki adet mermi bulunan 19 yaşındaki T.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın tamamlandığı belirtilirken, zanlı 70 bin TL nakit teminat, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması ve bir milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlının işlediği kanunsuz patlayıcı madde suçunun ağır ve ciddi bir suç olduğu belirtilirken, duruşmada detaylar aktarıldı. Polis, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Değirmenlik’te, T.S.’nin kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada, 9 mm çapında iki adet canlı mermi bulunduğunu belirten polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, söz konusu mermileri yerde bulduğunu ve daha sonra odasına koyduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasak

Mahkeme; zanlının işlediği kanunsuz patlayıcı madde suçunun ağır ve ciddi bir suç olduğuna vurgu yaparken, 70 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması ve bir milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının yurt dışına çıkışı da yasaklandı.