Anlamlı ziyaret

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Boğaz Şehitliği'ni de ziyaret etti

Bakan Güler, Boğaz Şehitliği'ni de ziyaret etti. Bakanlığın Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Mutlu Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği KKTC'deki programlarına devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktığı kaydedildi.





Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026, 13:53