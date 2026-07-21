Sistem hizmete girdi

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yeni sistem sayesinde Doğu Akdeniz'deki gemi hareketleri anlık ve daha etkin şekilde izlenecek, seyir emniyeti artırılacak, olası risklere daha hızlı müdahale edilecek.

Tören düzenlendi

Türkiye Denizcilik Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve HAVELSAN tarafından hayata geçirilen "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri" ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Limited Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreni Gazimağusa'daki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Törene Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Murat Salel katıldı.

2 yılda tamamlandı

Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri Projesi'nin Türkiye ve KKTC deniz sınırlarında deniz güvenliğini sağlamak amacıyla başlatıldığını belirterek, "Mavi Vatan'ımızın savunulması ve denizlerimizdeki hakimiyetimizin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. Proje kapsamında Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kurulduğunu, Dipkarpaz, Çayırova ve Sadrazamköy'de insansız trafik gözetleme istasyonlarının tamamlandığını aktaran Uraloğlu, Türkiye ile KKTC'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda ortak irade ortaya koyduğunu söyledi. Uraloğlu, KKTC'de havalimanlarından karayollarına kadar birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini de ifade etti.



Stratejik öneme sahip

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde gerçekleştirilen açılışın ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının harekat sayesinde güvenliğine ve geleceğine kavuştuğunu söyledi.



Seyir güvenliği sağlanacak

Arıklı, radar sistemleri ve trafik gözetleme istasyonları sayesinde çevre denizlerin 24 saat kontrol altında tutulacağını belirterek, sistem sayesinde deniz trafiğinin daha etkin yönetileceğini, seyir güvenliğinin güçleneceğini, arama kurtarma faaliyetlerinin hızlanacağını ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine önemli katkı sağlanacağını ifade etti.



İnsan ticaretiyle mücadele kolaylaşacak

Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan düzensiz göç, kaçakçılık, çevresel riskler ve diğer güvenlik konularında Türkiye ile KKTC arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise açılışı yapılan sistemin milli teknoloji hamlesinin önemli eserlerinden biri olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri'nin "stratejik aklın tamamlayıcısı" niteliğinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Murat Salel de Doğu Akdeniz'deki deniz trafiğinin çağdaş teknolojilerle izleneceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026, 10:16