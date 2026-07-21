Çalışmalar sürüyor

Dikmen Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, planlanan yol yenileme programı kapsamında Yonca Sokak ile Zümrüt Sokak'ta yürütülen asfaltlama çalışmaları başarıyla tamamlandı. Çalışmalarla birlikte söz konusu güzergâhlarda yol standardı yükseltilirken, sürüş güvenliği ve ulaşım konforunun artırılması hedeflendi.

Ekipler, Koççat Sokak'ta (Lavinyum Sitesi yolu) da çalışmalara başladı. Bölgede yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Dikmen Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini belirterek, ulaşım altyapısını daha modern ve güvenli hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada ayrıca, çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır nedeniyle bölge halkına teşekkür edilirken, sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliği açısından çalışma alanlarındaki trafik işaretleri ile yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı vurgulandı. Belediye yetkilileri, geçici trafik düzenlemeleri nedeniyle vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

