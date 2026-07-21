Gururla kutlandı

20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde düzenlenen törenlerde, 1974'te gerçekleştirilen harekatın yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ilk töreni sabah saat 08.00'de Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.



Bayraklar plaja çıkarıldı

Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı'nda düzenlenen törende ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı nokta bir kez daha anıldı. Program, Karaoğlanoğlu Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla tamamlandı. Günün ilerleyen saatlerinde Güzelyurt'ta Atatürk Anıtı ve Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde iki ayrı tören gerçekleştirildi. Törenler şiirlerin okunması ve resmî geçitle sona erdi. İskele'de Ecevit Meydanı'nda düzenlenen törende de çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiirleri ve halk dansları gösterileriyle devam eden tören, resmî geçit ve ikramla tamamlandı.



Bayraklar göndere çekildi

Gazimağusa'da kutlamalar Zafer Anıtı önündeki törenle başladı, ardından Fazıl Polat Paşa Bulvarı'nda resmî tören düzenlendi. Tören halk oyunları, tango gösterisi ve Soyhan Bilgeer konseriyle sona erdi. Girne Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ikinci törende ise protokolün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar göndere çekildi. Öğrenciler şiirler okurken tören resmî geçitle tamamlandı.

Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen devlet törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, devlet ve hükümet yetkilileri ile sivil ve askerî erkân katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cevdet Yılmaz Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Günün son resmî programı ise Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen resmigeçit töreni oldu. Erhürman ile Yılmaz'ın katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erhürman tören birliklerini denetleyerek halkın bayramını kutladı. Yavuz Çıkarma Plajı'ndan sporcular tarafından getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Erhürman'a teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026, 13:52