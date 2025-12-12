banner564

Araçlar didik didik arandı

Gazimağusa Limanı’nda Gümrük Dairesi ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi

Ergün YAHAT
Gazimağusa Limanı’nda Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa Gümrük Dairesi ekipleri tarafından ön-ceki gün kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada, limana giriş ve çıkış yapan tüm araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin araçların bagaj bölümle-rinden yük kasalarına kadar ayrıntılı arama yaptığı, şüpheli görülen yüklerin ise ayrıca incelendiği belir-tildi.
Denetimlerin, liman güvenliğinin artırılması ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla planlandığı ifade edildi. Gümrük personelinin gün içinde hem yolcu hem de ticari araçlarda yoğun bir çalışma yü-rüttüğü, liman çevresindeki hareketliliği dikkatle takip ettiği aktarıldı.
Yetkililer, limanda bu tür kapsamlı denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini, güvenlik ve gümrük düzeninin sağlanması için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

UMIT TOSUN - 47 dakika Önce

En onemlisi tirlardaki gizli bolmeler.Hergun adaya dunya kadar kacak mal giriyor. Butun tirlar ,hatta kopek ile iyice didik didik arastirilmalidir.

