Ergün YAHAT
Gazimağusa Limanı’nda Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa Gümrük Dairesi ekipleri tarafından ön-ceki gün kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada, limana giriş ve çıkış yapan tüm araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin araçların bagaj bölümle-rinden yük kasalarına kadar ayrıntılı arama yaptığı, şüpheli görülen yüklerin ise ayrıca incelendiği belir-tildi.
Denetimlerin, liman güvenliğinin artırılması ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla planlandığı ifade edildi. Gümrük personelinin gün içinde hem yolcu hem de ticari araçlarda yoğun bir çalışma yü-rüttüğü, liman çevresindeki hareketliliği dikkatle takip ettiği aktarıldı.
Yetkililer, limanda bu tür kapsamlı denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini, güvenlik ve gümrük düzeninin sağlanması için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini açıkladı.
Araçlar didik didik arandı
Gazimağusa Limanı’nda Gümrük Dairesi ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi
En onemlisi tirlardaki gizli bolmeler.Hergun adaya dunya kadar kacak mal giriyor. Butun tirlar ,hatta kopek ile iyice didik didik arastirilmalidir.