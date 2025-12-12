Yaralar sarılıyor

Selin hasar verdiği Dikmen, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy’de yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Şiddetli yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekipler temizlik, yol bakım ve altyapı onarım çalışmalarına devam ediyor. Evler, iş yerleri ve sokaklarda çamur ve molozlar temizlenirken, altyapıdaki arızaların giderilmesi için de çalışma yürütülüyor. Kozanköy’de Orman Dairesi ve ilgili birimler sabahın erken saatlerinden itibaren dere yataklarını temizleyerek su akışını düzenledi ve riskli noktaları güvenli hale getirdi. Tıkanan dere hatları iş makineleriyle açılarak suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Çamur birikimi oluşan yollar temizlenerek ulaşımın aksamaması için gerekli müdahaleler yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yoğun yağışların ciddi hasara yol açtığı Kozanköy’de incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Dağ eteklerinden gelen suyun debiyi artırmasıyla bölgede yol çökmeleri ve taşkınlar yaşandığını belirten Çavuş, bakanlık birimlerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu söyledi. Altyapı onarımlarının en kısa sürede tamamlanarak bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bin 500 ev etkilendi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bölgede temizlik, yol bakım ve hane halkına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bölgenin çok yoğun yağış aldığını, iki yıllık yağışın birkaç günde gerçekleştiğini söyledi. Genel olarak bin ila bin 500 civarında evin selden etkilendiğini, üç yüz ila dört yüz evin ise ciddi hasar gördüğünü açıkladı. Akçiçek Muhtarı Ali Kinsiz, sel sularının bölgede mağduriyet yarattığını, kullanılmayan bazı yapıların yıkıldığını ve bazı evlerin su altında kaldığını belirtti.

Alemdağ Muhtarı Ömer Tabur, dağdan gelen yağmur sularının altyapıda büyük hasara neden olduğunu, ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kozanköy Muhtarı Serkan Alkanat ise yolların ve evlerin hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu ifade etti. İlk kez bu ölçekte bir olay yaşadıklarını belirterek hasar tespit çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Gönyeli’de çalışmalar sürüyor

Bu arada yağışların en etkili olduğu bölgelerden biri olan Gönyeli’de de çalışmalar devam ediyor. Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve kenti en kısa sürede normale döndürmek için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi. Yağışların azalmasıyla ekiplerin hızla sahaya indiğini, kapanan yolların açıldığını ve zarar gören geçişlerde onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı, belediye ekipleri de sürece eşlik ediyor.

Yağış miktarları azaldı

Meteoroloji Dairesi’ne göre son 24 saatte kaydedilen yağış miktarı metrekareye 40 kilogramın altına düştü. Alevkayası 37, Taşkent 32, Ercan 30, Esentepe 27 kilogram yağış aldı. Tatlısu, Geçitkale ve Lefkoşa 23, Beyarmudu ve Devlet Üretme Çiftlikleri 22 kilogram yağış kaydetti. Ülke genelindeki diğer bölgelerde yağış miktarları 2 ile 19 kilogram arasında değişti.