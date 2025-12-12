Yazık oldu

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, baraj temizliği yapılmadığından milyonlarca metre küp suyun denize aktığını söyledi.

Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle, sadece yaz aylarında değil kış aylarında da suya muhtaç kalınacak dönemlerin uzak olmadığına işaret ederek, "Aylardır, hatta yıllardır beklenen bereketli yağışlar geldi ancak yine hiçbir hazırlık yapılmadığından sular yine denize akıp akıp gitti" dedi. Uluçam, son 36 saatte Yuvacık (Ovgos) barajından "en az bir milyon metre küp" suyun denize aktığını belirtti.

Aşırı kurak geçen son iki yıldır tek bir baraj temizliği yapılmadığına dikkati çeken Uluçam, Yuvacık, Kanlıköy ve Gönyeli barajlarının bütçe olmadığı gerekçesiyle yıllarca temizlenmediğini kaydetti.

Uluçam, Kanlıköy ve Gönyeli barajlarından taşan suların meydana getirdiği maddi zararın kim tarafından karşılanacağını sordu.

Yuvacık Barajı temizlenecek mi?

Erkut Uluçam, Güzelyurt akiferini besleyen Yuvacık Barajı’nın neden temizlenmediğinin, 2026'da söz konusu barajın temizlenip temizlenmeyeceğinin de açıklanmasını istedi.

Uluçam Yuvacık Barajı hakkında şu bilgiyi verdi:

"Yuvacık barajı hem yeraltını besleme, hem de sulama amaçlı olarak tasarlanmıştır. Barajın denizden uzaklığı 9 kilometredir ve deniz seviyesinden 60 metre yüksekliktedir. Yuvacık barajının su kapasitesi ise 850 bin metreküp olarak yapılmıştır. Baraja su taşıyan toplam havza alanı ise 230 km karedir. Baraja suyun geldiği köyleri dikkate alırsak Gürpınar, Yılmazköy, Şirinevler, Dağyolu, Kanlıköy’ün batısı, Alayköy’ün batısı, Mammari, Denya, Serhatköy, ve Şahinler köylerinin arazilerinden akıp gelen sular Yuvacık Barajı’na gelmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025, 09:52