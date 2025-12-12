Mavi dosya hazırladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesi’nde "Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanan iki Kıbrıslı Rum sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmesine devam edilen duruşma, 17 Aralık Çarşamba gününe ertelendi. Davanın dünkü oturumunda 3 tanık dinlenirken, sanıklardan A.K (E) içerisinde KKTC vatandaşı bazı şahıslara ait bilgilerin bulunduğu mavi klasördeki belgeleri Taşınmaz Mal Komisyonu için topladığını söyledi.

İddia makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler; Tapu Dairesi’nden bir memur, GSM şirketi görevlisi ve Adli Şube’de Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yapan polis memuru Timuçin Apaydın’ı tanık olarak mahkemeye çağırdı.

Site görüntülerini aldım, mavi klasörle ilgili izahatı kaydettim

Timuçin Apaydın, tahkikat memuru Mustafa Yokuşoğlu’nun talebi üzerine İskele’de iki ayrı siteye ait güvenlik kamerası görüntülerini temin ettiğini söyledi. Apaydın ayrıca, sanık A.K.’nin tasarrufunda bulunan mavi klasörle ilgili izahatının alındığı mülakatın video kaydını gerçekleştirdiğini belirtti ve kaydı mahkemeye emare olarak sundu.

Mahkemede izletilen video kaydında sanık A.K.’nin, mavi klasördeki belgeleri Taşınmaz Mal Komisyonu için topladığını söylediği, bazı evraklar için ise “ilk defa görüyorum” diyerek sonradan eklenmiş olabileceğini iddia ettiği görüldü.

Dünkü tanıklarla birlikte toplam 22 tanığın dinlendiği davada tanık ifadelerine devam edilmesi için duruşma 17 Aralık saat 11.30’a ertelendi.