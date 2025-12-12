İshal ve ateş 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sel felaketinin ardından halka geçmiş olsun dileklerini ileterek bulaşıcı hasta-lık riskine karşı uyarıda bulundu. İshal, kusma, yüksek ateş, baş ağrısı, cilt döküntüleri, yara enfeksi-yonları, sarılık, halsizlik veya kas ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde sağlık merkezlerine gecikmeden başvurulması istendi.

Birlik Başkanı Ceyhun Dalkan imzasıyla yapılan açıklamada, içme suyunun kirlenmesi ve su depoları ile şebekeye atık suların karışma ihtimaline dikkat çekildi. Sel sularıyla temas eden gıdaların tüketilmemesi gerektiği, sağlık sorunlarında ise en yakın sağlık merkezlerine başvurulması istendi.

Açıklamada, sel sularının kanalizasyon, foseptik çukurları, hayvan barınakları ve kimyasal maddelerle temas edebileceği, bunun da içme ve kullanma suyu kaynaklarını kirletebileceği belirtildi. Bu durumun ishal, kusma, hepatit A ve çeşitli cilt enfeksiyonları gibi hastalıkların görülme riskini artırdığı ifade edildi.

Şebeke suyunun güvenliğinden emin olunana kadar içme suyu olarak yalnızca kapalı ambalajlı su kul-lanılması, depolardan gelen suyun kaynatılmadan içilmemesi ve sel sonrası su depolarının temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulandı. Sel suyuyla temas eden tüm gıdaların imha edilmesi, soğuk zinciri bozulan ürünlerin tüketilmemesi ve temizliği şüpheli suyla sebze ya da meyve yıkanmaması gerektiği bildirildi.

İshal, kusma, yüksek ateş, baş ağrısı, cilt döküntüleri, yara enfeksiyonları, sarılık, halsizlik veya kas ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde sağlık merkezlerine gecikmeden başvurulması istendi.

