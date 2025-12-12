Burnunu kırdılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı bir apartmanın birinci kat koridorunda yüksek ses çıkarılması nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Suriye uyruklu M.N. ve M.A.K., bir taraf olarak M.J.M. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine elleriyle vurmaya başladı.

Bu esnada apartman sakini 41 yaşındaki F.Ü. kavgayı ayırmak amacıyla tarafların yanına gitti. Zanlı M.N. kavgayı ayırmaya çalışan F.Ü.’nün yüzüne defalarca vurdu. Aldığı darbeler nedeniyle burun kemiği kırılan F.Ü.’nün yere yığıldığı, zanlı M.N.’nin F.Ü. yerde savunmasız haldeyken de ayaklarıyla yüzüne vurmaya devam ettiği ifade edildi. Meydana gelen olayın ardından M.N. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 11 Kasım tarihinde saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. A. Hasan Sokak üzerinde bulunan apartmanın birinci kat koridoru içerisinde meydana geldiğini, zanlı M.N. ile M.A.K.’nin yüksek ses yaptıkları gerekçesiyle M.J.M. ile kavga ettiklerini belirtti. Polis, tarafların karşılıklı olarak birbirlerine vurduklarını söyledi. Polis, tarafların birbirilerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga edip, rahatsızlık çıkardıkları sırada F.Ü.’nün olaya müdahale ettiğini kaydetti.

Yüzüne defalarca vurdu

Polis, zanlının kavgayı ayırmaya çalışan F.Ü.’nün yüzüne defalarca vurup, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, F.Ü.’nün ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, doktor kontrolünde burnunun kırık olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis, olayla ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini, görüntülerde zanlı M.N.’nin F.Ü.’nün yüzüne defalarca vurduğunun açıkça görüldüğünü belirtti. Polis, ayrıca F.Ü.’nün yere yığıldıktan sonra zanlının ayaklarıyla yüzüne vurmayı sürdürdüğünün de kayıtlarda net şekilde yer aldığını ifade etti. Polis, olayda yer alan diğer şahıslar hakkında da kavga ve rahatsızlık suçlarından dosya hazırlanacağını aktardı. Zanlının, soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirten polis, mahkemeden uygun bir teminat şartı talep etti.

Mahkeme; zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

