‘Tanımıyoruz’

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), bir kez daha grev ve eylem kararı aldı. Sendika Başkanı Özlem Gürkut, yapılan yazılı açıklamada, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin esas olduğunu, ancak hükümetin sendikal hakları kullanan üyelerine baskı, tehdit ve mobbing uyguladığını belirtti. Gürkut, hayat pahalılığı ile ilgili değişiklik sonrası greve katılan sendika yetkililerine dava açılmasının bu yaklaşımın son örneği olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Bakanlar Kurulu’nun sağlık alanında başlatılan grevlere grev yasağı getirdiğini açıkladı.

Dinçyürek, hastanelerde acil servisler de dahil olmak üzere grev ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu, insan hayatını tehdit ettiğini belirtti. Bakan, kararın sendika başkanlarına iletildiğini ve tüm sağlık çalışanlarını görev başına çağırdı.

Yok hükmünde

Ancak sendikalar, grev yasağı kararını tanımadıklarını açıkladı. TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut, Bakanlar Kurulu’nun grevi 60 gün süreyle erteleme kararının grev hakkını fiilen ortadan kaldıran bir yasaklama niteliği taşıdığını ifade etti.

Gürkut, sendikaların ortak iradesi doğrultusunda, grev hakkının idari bir kararla ertelenmesi veya yasaklanması halinde bu kararları tanımayacaklarını ve demokratik hakların kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ise Sağlık Bakanlığı’nın tutumunu anti-demokratik olarak nitelendirerek, grev yasağı kararının yok hükmünde olduğunu bildirdi. KTTB, halkın sağlık hakkını hiçe sayan ve erişilebilir bir sağlık sistemi için somut adım atmayan Bakan’ın kararını kabul etmediklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de Sağlık Bakanı’nın göreve dönme çağrısını reddetti.

Özgöçmen, sendika başkanlarının görev yerlerinin değiştirilerek cezalandırılmak istenmesini eleştirerek, bu uygulamaların sağlık çalışanlarını susturmaya yönelik olduğunu belirtti.

Özgöçmen, sendikaların grev yasağını tanımayan kararlarını meşru ve haklı bulduklarını ilan etti.

Sağlık alanında yaşanan bu gelişmeler, hükümet ve sendikalar arasındaki gerilimi artırırken, halkın nitelikli sağlık hizmetine erişimi konusundaki kaygıları da gündemde tutuyor.

