Başına iş açtı

Ayrelli toplarken Alayköy bölgesi civarında farkında olmadan KKTC topraklarına geçen Kıbrıslı Rum A.P’nin aracında 16 adet av fişeği bulundu.

Zanlı, KKTC topraklarına geçtiği gerekçesiyle “askeri yasak bölgeyi ihlal”, 16 adet av tüfeği fişeği bulunması üzerine ise “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlarından tutuklandı. Zanlı, dün önce askeri mahkemeye, daha sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada meseleyle ilgili olguları Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru aktardı.

Polis, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesi civarında askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği tespit edilen zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 16 adet 12 kalibre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli av tüfeği fişeği bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, söz konusu fişeklerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağı, ikametgahı veya teminat gösterebileceği bir mal varlığı bulunmadığını belirterek, ileride görüşülecek davalarda hazır bulunmasını temin etmek amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Ali Yeğen söz alarak, zanlı aleyhine askeri yasak bölgeye gizlice girme suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğünü, meselenin ciddiyet arz ettiğini belirtti ve zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlının KKTC’de yasal bir bağı bulunmadığını dikkate alarak 4 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

