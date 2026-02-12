İlk defası değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs’taki Amerikan Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs’taki Amerikan Ofisinin periyodik zamanlarda Dışişlerinden izin alarak, Ulaştırma Bakanlığı’na başvurduğunu, Amerikan Konsolosluk yetkililerinin de gelip Ercan’ın son durumunu incelediğini bildirdi.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, bir internet gazetesinde yayımlanan Amerikan İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Ercan’da inceleme yaptığı haberinin ardından spekülatif haberlerin birbiri ardına yağmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Olay şu, Kıbrıs’taki Amerikan Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs’taki Amerikan Ofisi periyodik zamanlarda Dışişlerimizden izin alarak, Ulaştırma Bakanlığı’na başvurur. Biz de Sivil Havacılık Dairesi’ne gereken onayı veririz. Amerikan Konsolosluk Yetkilileri de gelip Ercan’ın son durumunu incelerler.

İnceleme amaçları elbette ki öncelikle kritik zamanlarda Ercan’ın teknik olarak kullanılıp kullanılamayacağını, hangi tip tahliye uçaklarının Ercan’ı kullanabileceğini tespit etmektir.

Bu durum, Amerikan Elçiliğinde her Konsolos değişiminde yeni Konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir. Gelen ekip Ercan’ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

