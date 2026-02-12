Öfke patlaması

Melis GÜNEL-Abdullah SUİÇMEZ

Altyapı genişletme projesinin tamamlanmasına rağmen Metehan Sınır Kapısı’nda herhangi bir rahatlama olmadı. Okulların tatil olması nedeniyle Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerinde artışlar yaşanırken, Metehan Sınır Kapısı’nda Rum muhaceret memurlarının işlemleri yavaşlatması nedeniyle dün geçiş süresi 2 saatin üzerine çıktı. Sinir krizi geçiren Kıbrıslı Türkler kornalarla bu durumu protesto etti.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, Rum tarafının kapılardaki uygulamasının Birleşmiş Milletler ve AB üst düzey yetkililerine şikayet edilmesi, hatta etkili eylemler yapılması gerektiğini söyledi. Liderlerin bu kadar basit bir konuda dahi ileri adım atmamasını eleştiren vatandaşlar sabırların tükendiğini, kornalı protestoların daha ileriye taşınacağını söyledi.

Ne dediler…?

Ömer Beyoğlu

“Geçişlerde yaşanan sorunların tek bir çözümü var o da yeni kapıların açılmasıdır.”

Ahmet Bozalanlar

“Bir saattir Metehan’da bekliyorum. Genişletme çalışmalarının sorunu çözeceğine inanmıyorum. Lefkoşa’da başka bir araçlı geçiş kapısı alçılamalıdır. İnsanlarımız bebek ürünleri başta olmak üzere birçok ürün daha ucuz olduğu için güneye gidiyor ve gitmeye devam edecektir.”

Hasan Latif Birinci

“Metehan’da yaşananlar ancak rezalet kelimesiyle anlatılabilir. Yeni kapılar açılsın, başka türlü buradaki sorun çözülmez.”

Özden Çoban

“Yeni kapılar açılmalı, başka çare yok. Tali yol yapılsa da genişletme olsa da sorun çözülmez. İnsanlar daha ucuz ürünler alabilmek için güneye gidiyor. Haliyle kapılarda yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle yeni kapılar şart, başka yolu yok.”

Devin Canbaz

“İnsanlar güneye okula, gezmeye veya alışverişe gidiyor. Ben okul için gidiyorum, keşke öğrenciler ve çalışanlar için ayrı bir şerit açsalar.”

Ada Davulcu

“Güneyde okuyorum, bir saatten fazladır geçiş yapmak için bekliyorum. Ya yeni kapılar açsınlar ya da sınırları kaldırsınlar. Birçok kez okula geç kaldım.”

Hasibe Şahoğlu

“Kimlik işlemleri için güneye gidiyoruz. Uzun süredir bekliyoruz artık bir çözüm bulunmalıdır.

Halka işkence çektiriyorlar.”

Ercem Bakıroğlu

“Metehan’da yılladır devam eden bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Hem biz hem Rumlar kapılarda işkence yaşıyoruz.”

Ahmet Akbıçak

“Metehan’a daha fazla kabin konulabilir, muhaceret memurlarının sayısı artırılabilir. Altı yıl için güneye gidip geldim ve sürekli sıkıntı yaşadım. Kapısı sayısı artırılmalıdır, mesela Türkiye’de 15 kapı var ve bekleme yapmadan geçiş yapıyoruz. Burada da kapı sayısı artırılabilir. Çocukları farklı yerleri görmeleri için güneye götürüyorum ama böyle bir saat bekleyince olmaz olsun böyle gezi diyorum.”

Seyhan Akyer

“Geçişler Çin işkencesine dönüştü, çocuk istediği için güneye geçiyoruz, aksi halde bu rezaleti çekmezdim. Yılladır bu sorun var, çözüm olmuyor ve olacağına da inanmıyorum. İki taraf ılımlı olsa belki çözülürdü.”

Adnan Pekkan

“Bir saat 15 dakikadır bekliyorum ama Metehan hep böyle. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçilene kadar bu sorunu çözeceğim demişti ama seçileli 4 ay oldu ama bir gelişme yok. Bu adanın bir garantörü daha var İngilizler onlarla görüşsün. Milletin başı olarak bu sorunu çözmeli. Açsın yeni kapıları, kabinleri koysun, Rumlar adım atmazsa atmasın, o zaman diyecek bir şeyimiz olmaz. Ancak Cumhurbaşkanımız kapılarla ilgili atmıyor.”

Mesut Yerli

“Cumhurbaşkanlığı çemberinden Metehan’a zor geldim. Halka eziyet çektiriyorlar, Haspolat ve Akıncılar kapısı acilen açılmalıdır. Bostancı seçeneği de var. Yol genişletmeyle çözüm olmaz. Hem biz hem Rumlar isyan ediyor. Rumlar kornaya basıp, isyan ediyor.”

Artuna Özkeroğlu

“Genişletme yapılıyor ancak Metehan’daki soruna çare olmayacak. Yeni kapılar açılması gerekiyor.”

Hilal Pilli

“Sürekli Metehan’dan geçiyorum. Üç şerit olursa belki rahatlama olabilir.”

Narden Soner

“Ya şerit sayısı ya da kapı sayısı artırılmalıdır. Güneyde bazı ürünler daha ucuz, insanlar alışveriş için sık sık geçiş yapınca yoğunluk yaşanıyor.”

Ayperi Paşaoğlu

“Tek çare yeni kapıların açılmasıdır. Yoksa bu sorun çözülmez. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Güneyde bazı ürünler daha hesaplı, o yüzden bazen oradan alışveriş yapıyoruz.”

Halil İbrahim Doğan

“Metehan’da yaşananlar tam bir rezillik. Her iki tarafın lideri de bu durumu görüyor. Lefkoşa’ya daha fazla kapı açılacağı söylendi ancak sözde kaldı. İsteseler bu sorunu çözerlerdi.”

Sultan Ilıcan

“Güneyde doktor randevum vardı. Bir buçuk saati bekledim ve randevuma geç kaldım. Yeni kapılar açılmalı ve yaşanan sorunlar çözülmelidir. Çünkü insanlar güneye gitmeye devam edecek ve bu yoğunluk hep yaşanacak. Çünkü o tarafta daha ucuz ürünler var, zaten trafikten güneye gidişlerin arttığı görülebilir.”

Cevdet Beysoydan

“Daha fazla kapı açılmalıdır. Halk işkence çekiyor, yanımdaki hastadır ve hastaneye götürmeye çalışıyorum bir saattir bekliyorum. Zaten doktor randevu saatini de kaçırdık.”

Sıdıka Tekiner

“Metehan ve diğer sınır kapılarında yaşanan sorunlar yeni kapıların açılmasıyla çözülür. Çocuğumuz güneyde okuyor, çünkü okullar orada daha ucuz.”

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 09:57