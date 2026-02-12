Gözüne yumruk attı

Suna ERDEN

Kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yaşayan adamın evini basan, içki şişesiyle başına vurduktan sonra parasını çalan ve cep telefonunu kıran Diego Romeo S. (E-28) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Haspolat’ta meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla birlikte E.C.’nin ikametgâhına gittiğini, kapının açılmasıyla birlikte konut içerisine izinsiz girdiğini ifade etti. Polis, zanlının E.C.’nin gözüne yumruk vurduğunu, gözünün kenarında kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının yatak odasında bulunan E.C.’ye ait 82 bin TL değerinde Samsung Z7 marka cep telefonu ile içinde bin 600 dolar bulunan cüzdanı alarak sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ayrıca E.C.’ye ait 9 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı da yere atıp kırarak, kasti hasar suçunu işlediğini belirtti.

Polis; zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, ilk etapta “soygun ve yaralama” suçlamalarıyla tutuklanan zanlının bu suçları değil, “sirkat, kasti hasar, darp, bir cürüm işlemek için ikametgaha giriş” yapma suçlarını işlediğinin belirlendiğini kaydetti. Polis memuru; böylece suçlamaların nevinin değiştiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 150 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

