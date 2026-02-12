İhraç işlemi sürüyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Pakistanlı F.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis, 8 Şubat 2026 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, Lefkoşa’da İstanbul Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında Lefkoşa’da sakin zanlı F.A.’ya muhaceret kontrolü yapıldığını belirtti.

Yapılan kontrolde zanlının, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren 55 gün süreyle KKTC’de herhangi bir yasal ikamet izni olmaksızın ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlının ülkede izinsiz bulunduğu süre içerisinde suç işleyip işlemediğine dair araştırma yapıldığını, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılması için yazışmaların yapıldığını ifade etti.

Polis, ihraç işlemin sürdüğünü belirterek, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma amacıyla 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

