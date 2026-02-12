Sevgililer cezaevinde

Lefkoşa ve İskele’de düzenlenen operasyonda aracında ve evinde toplam 120 gram kokain, hassas terazi, 100 gram hintkeneviri ele geçirilen B.S.K. ile kız arkadaşı D.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığıyla temin ettiği, Lefkoşa ve Girne’de konumlara bıraktığı belirtildi.

Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlının üzerinde 110 gram kokain ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada bir adet hassas terazi ve 10 gram daha kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının İskele’de kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evde de arama yapılmaya gidildiğini kaydetti. Polis, erkek arkadaşının tutuklandığını duyan D.A.’nın evi terk ederken tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, evin önündeki çöp kutusunda yapılan aramada 500 miligram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlıların itirafları ışığında kaldıkları apartmanın altıncı katında klima motorlarının arasında satışa hazır 93 paket halinde 100 gram hintkeneviri ile iki adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlı B.S.K.’nin ifadesinde 24 Aralık 2025 tarihinde 500 gram hintkeneviri, 16 Ocak 2026’da 272 gram hintkeneviri ve 50 gram kokain, 22 Ocak’ta 250 hintkeneviri ile 50 gram kokain ithal ettiğini anlattığını açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’tan getirilen uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde 4 ayrı konumdan aldığını, Girne’de birçok konuma bırakarak satışını yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün ek süre alındığını kaydetti. Her iki zanlının da ülkede turist statüsünde bulunduğunu, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ve ağır cezada yargılanmaları halinde hapis cezası alma olanaklarının yüksek olduğunu belirten polis, zanlıların davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 09:58