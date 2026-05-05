Hücrede bekliyor

Lefkoşa’da evlerinde misafir olarak bulunan yakınlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.K. (E-25) şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı,"16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görev yapan polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Mayıs 2026 tarihinde 22.00-23.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Kartal Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın salon odası içerisinde misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kızın her iki kolundan tutup koltuğun üzerine yatırarak, boynundan ve kulağından öptüğünü, kıyafetler üzerinden cinsel organına temas ettiğini belirtti. Polis, 3 Mayıs’ta bildirilmesiyle zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, 3 Mayıs tarihinde kız çocuğunun Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini belirtti.

Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

