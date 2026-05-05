Arkadaş kurbanıyım

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak bir yıl arayla iki kez uyuşturucu bulundurma suçu işleyen 26 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Abdullah hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edilirken, avukatı müvekkilinin arkadaş kurbanı olduğunu söyledi.

Karar duruşmasında sanık önce aleyhine getirilen davalardan itham edildi. Sanık, itham edildiği “2024 yılında 14 gram hintkeneviri, 500 miligram kokain, 2025 yılında ise 12 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu” davalarını kabul etti.

Daha sonra sanığın avukatı mahkemede söz alarak, beyanda bulundu. Savunma, Abdullah’ın eğitim görmek için adaya geldiğini, mühendislik fakültesine kayıt yaptırdığını ancak arkadaşlarının yüzünden uyuşturucuya alıştığını, istemeden bu suçları işlediğini söyleyerek, mahkemeden uygun bir ceza takdir edilmesini talep etti.

İki tür uyuşturucuyla yakalandı

Savunmanın ardından ağır ceza heyetinin aldığı kararı mahkeme başkanı okudu.

Başkan, sanığın sunulan olgu ve emareler doğrultusunda aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunarak mahkum edildiğini açıkladı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığı ve güvenliği açısından ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayarak, bu tür suçların toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle, uyuşturucu suçları işleyen kişilere kamu yararı gözetilerek etkin ve caydırıcı cezalar verilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Başkan, sanığın tasarrufunda bulunan maddelerden hintkeneviri türü uyuşturucunun daha hafif türler arasında yer aldığını ve miktarının az olduğunu belirterek bu hususu sanık lehine değerlendirdi.

Öte yandan, kokain türü uyuşturucunun miktarı az olmakla birlikte en tehlikeli türlerden biri olduğunu ifade eden Başkan, ayrıca hem bu hususun hem sanığın 2024 yılında işlediği suçtan dolayı teminatla serbest bırakıldıktan sonra 2025 yılında yeniden benzer suç işlemesini ağırlaştırıcı bir unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanığın suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, genç yaşta olmasını ve sabıkasız oluşunu ise lehine hafifletici unsurlar arasında değerlendirdiklerini belirterek, bir yıl süreyle hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

