Vekil ve bakan sayısı azaltılsın

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta genel seçimlerin Ocak 2027 yerine Ekim 2026’da yapılması için siyasi partiler arasındaki tartışmalar devam ederken, vatandaşlardan seçim sisteminin değişmesi yönünde mesajlar geliyor. Milletvekili sayısının 50’den 30’a düşürülmesini öneren vatandaşlar, bakanlar kulunun teknokratlardan oluşmasına destek veriyor. Vatandaşlar, bakan sayısının azaltılmasına da destek veriyor.

Karma oy sisteminin devamına destek verenler olduğu gibi, karşı çıkanlar da var. Karşı çıkanlar, oy pusulasının yanlışlığa yol açtığını söylerken, karma oyun devamını isteyenler “beğendiğimiz ve güvendiğimiz kişilere destek vermek için karma oyun devamı gereklidir” diyor. Vatandaşlar seçim tarihi konusunda gerekli kararın bir an önce alınmasını ve ilan edilmesini istiyor.

Ne dediler?

Şadan Karşılı

“Milletvekili sayısının azaltılması gerekiyor. 50 milletvekilini bu küçücük ülkede ne yapacağız? Milletvekili sayısı azalırsa vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini düşünüyorum. 50 milletvekili yan gelip yatıyor. Bakan sayısı azalmasın aksine bir de adalet bakanı olsa daha iyi olacaktır. Karma oy sisteminde insanların kafası karışıyor ve insanlar hata yapıyor, böylece geçersiz oylar oluyor. Mühür olsa daha iyi olacaktır.”

Sinan Çoban

“Yeni bir seçim öncesinde milletvekili ve bakan sayısının azaltılması gerektiğine inanıyorum. Milletvekili sayısı 30, bakan sayısı 5 olsa çok iyi olur. Karma oy olması taraftarıyım. Olsun ama bölgesel olsun. Omorfo’daki adam Karpaz’dan oy almasın. Ben uzun yıllardır sandığa gitmedim ama bu seçimlerde düşüneceğim.”

Hasan Kunt

“Eski seçimlerin tadı kalmadı ve seçimlerden zevk almıyoruz. Ne zamanı belli ne de istikrar vardır. O nedenle sıkıldık. Milletvekili sayısı şu an için bence tamamdır ancak bakanlık sayısı azaltılmalıdır. Ne kadar azaltılırsa giderler o kadar azalacaktır. Karma oy sistemi devam etmelidir çünkü karma oy sisteminde iş yapacak adamlar seçilir ve particilik bir nebze de olsa azalır.”

Türkay Özgem

“Yeni bir seçim öncesinde milletvekili ve bakan sayılarının azaltılması gerekiyor. Milletvekili sayısı en fazla 30 olmalıdır. Diğer yandan resmi hizmet araçlarını da azaltması lazım ki biraz tasarrufa gidilsin. Karma oy kullanımı kesinlikle kalkmalıdır. Ben eğer bir partiyi destekliyorsam mührü o partiye vereceğim. Zaten karma oy sisteminde insanlar çok hata yapıyor ve oylar yanıyor.”

İbrahim Özlüses

“Milletvekili sayısının azaltılmasına gerek yok. Bence şu an için normaldir. Karma oy sistemini de ben faydalı görüyorum, çünkü insanlar sadece partiye bağlı kalmayıp tüm partilerden farklı kişilere iş yapacağına inandığı kişilere oy verebilsinler.”

Mehmet Özdemir Onbaşı

“Milletvekili ve bakan sayısının azaltılması gerekiyor. Bu devirde bu devlet 50 milletvekilini kaldırmaz. Türkiye ödüyor bunlar da geçiniyor. Milletvekili sayısı 30, bakan sayısı 5 olsa kalan parayla da daha hayırlı işler yaparlar. Karma oy sistemi tercih ettiğim bir sistem değildir. Ya bir partiyi destekleyeceksin ya da karma oy kullanacaksın. Bir partiyi destekliyorsam o partiye mührümü vurmam lazım karma oy vereceklerine hiç oy kullanmasınlar daha iyi.”

Salih Ünveren

“Yeni bir seçim öncesinde milletvekili ve bakan sayısının azaltılması daha iyi olacaktır. Bütçe açısından da iyi olacağı için bence milletvekili sayısı 30, bakanlık sayısı da 5’e düşse iyi olacaktır. Karma oy sistemini de ben sevmiyorum. Karma oy oyları parçalamaktan ve bir hata yapıp yakmaktan başka bir işe yaradığını düşünmüyorum. Oy vereceklerse desteklediği partiye mühür vermelidir.”

Ziya Öznergiz

“Yeni bir seçim öncesinde milletvekili ve bakan sayısının azaltılmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Milletvekili sayısı bence şu an normaldir. Milletvekili sayısı az olursa daha zor olacak çünkü adamlar bu kez benim istediğimiz yapmazsanız ben de yapmam olaylarına daha fazla sarılacaktır. Karma oy sistemi kalmalıdır. Karma oy sisteminde bütün partilerde iş yapacağına inandığımız insanlara oy verme şansımız oluyor ve particiliği biraz geride bırakıyor o nedenle kalmalıdır.”

Kamil Birkaya

“Milletvekili sayısı bu ülkeye büyük bir külfettir. Milletvekili sayısı 20, bakan sayısı da 3-4 olmalıdır. Bu sayıların düşmesi ile devlet harcamaları düşecek ve tasarrufa gidilecektir. Ekonomik yönden iyi olacağı ve ayaklarımız yere basacağı için milletvekili ve bakan sayıları düşmelidir. Karma oy sistemi de kalmalıdır. Aslında kalkması gereken partilerdir. Partiler kalkacak ve herkes aday olacak seçilenler ülkeyi yönetecek. Eskiden Cemaat Meclisi vardı çok iyiydi ve o sistemle seçimler olabilir.”