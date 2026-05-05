Ortak denetim yapıldı

Hamitköy’de yapılan denetimlerde sağlıksız koşullarda ve kaçak şekilde kesildiği tespit edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerine el konularak imha edildi. Olay, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Veteriner Dairesi ekiplerinin yurttaştan gelen ihbar üzerine bölgede gerçekleştirdiği ortak operasyonla ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre; Hamitköy mandıralar bölgesinde B.S.’ye ait bir mandırada yapılan kontrollerde, A.S. tarafından veteriner hekim denetimi olmadan, mühürsüz ve sağlıksız koşullarda kesim yapıldığı belirlendi. Denetimlerde yaklaşık bin 395 kilo büyükbaş ve 70 kilo küçükbaş hayvan etine el konuldu.

Yetkililer, söz konusu etlerin halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek, polis gözetiminde LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından imha edildiğini açıkladı. LTB Çevre Sağlığı Şubesi yetkilileri, yapılan işlem sonrasında ilgili kişilere toplamda iki asgari ücret tutarında para cezası uygulandığını bildirdi.

İdari para cezası kesildi

Aynı gün Hamitköy Ağıllar Bölgesi’nde gerçekleştirilen başka bir kontrolde ise bir kişinin depo içerisinde izinsiz ve sağlıksız koşullarda kestiği 4 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvana ait etleri araca yüklediği sırada tespit edildiği açıklandı. Olayda ağıl sahibi ile birlikte ilgili kişiye de idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırılacağını ve halk sağlığını riske atan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgularken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

