‘Satıyorum’

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de yaşayan O.C.N.’in (E-37) evinde yapılan aramada 42 gram hintkeneviri türü ile 700 miligram kokain hap ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu satarak, kazanç elde ettiğini itiraf ettiği açıklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Mayıs 2026 tarihinde, Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 700 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, bir adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının beyanında 2026 yılı mart ayından itibaren uyuşturucu madde temin ettiğini, bu maddeleri Lefkoşa ve Gönyeli’de çeşitli noktalara bırakarak satışını gerçekleştirdiğini ve bu yolla maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve parmak izi incelemesinin yapılacağını kaydetti. Ayrıca meseleyle bağlantılı olarak aranan şahısların bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin uyuşturucu madde satışı yaptığı iddialarını kabul etmediğini beyan etti.

Mahkemede, soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler ile yapılacak incelemeler bulunduğunu dikkate alarak zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

