Beni ülkeme gönderin

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Pakistanlı İ.R. ve M.H., Göç İdaresi Merkezi tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilirken, M.K. kendi ayağıyla polise giderek teslim oldu. M.K.’nin ülkesi Pakistan’a gitmek için yardım istediği belirtildi. Haklarında KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan soruşturma başlatılan İ.R., M.H. ve M.K., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, 11 Şubat günü saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da Göç İdaresi Merkezi tarafından yapılan muhaceret kontrolü neticesinde zanlı İ.R.’nin 1 Ocak 2026’dan itibaren toplam 41 gündür, zanlı M.H.’nin ise 29 Kasım 2025 tarihinden beri 74 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı M.K.’nin ise aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye müracaat ederek maddi imkânı bulunmadığını ve ülkesi Pakistan’a dönmek istediğini beyan ettiğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 15 Haziran’dan itibaren 243 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlıların tutuklandığını ve haklarında izinsiz ikamet suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların ihraç işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli yazışmaların başlatılacağını ifade eden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

