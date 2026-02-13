Suna ERDEN

Gönyeli’de aşırı derecede alkolün etkisi altında “Yakarım buraları” diyerek bağırdığı ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Mehmet Ünal Coşkun hakkındaki yargı süreci 3 günde tamamlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “Sarhoşluk” ve “Rahatsızlık verme” suçlarından itham edilen sanık, suçlamaları kabul etti. Mahkeme; sanığın 150 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına ve üç yıl süreyle sulh ve sükûneti korumasına emir verdi.

Mahkeme; verilen emrin sanık açısından bağlayıcı olduğuna ve belirtilen süre içerisinde benzer bir suça karışması halinde aleyhine işlem yapılabileceğine işaret etti.

303 miligram alkol tespit edildi

Mahkeme kararında aktarılan olgulara göre; sanığın 8 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Gönyeli’de, 303 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu, yüksek sesle bağırıp çağırdığı ve “Buraları yakarım” şeklinde sözler sarf ederek çevrede bulunan kişilere rahatsızlık verdiği belirtildi. Olay üzerine yapılan şikâyet doğrultusunda sanığın polis tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Sanığın 9 Şubat’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı, soruşturmanın selameti açısından üç gün ek tutukluluk emri temin edildiği ve bu süre zarfında gerekli tahkikatın tamamlandığı ifade edildi.

Ülkede turist statüsünde bulunan sanığın, aleyhine getirilen davaları kabul ettiği belirtildi.

