Büyük operasyon

Kuzey Kıbrıs’ta iş yerlerinin kurşunlanması ve haraç alınması olaylarının faili Casperler organize suç örgütü liderlerinden ‘Emmi’ kod adlı Mehmet Kurtoğlu Romanya’da yakalandı.

Kurtoğlu’nun Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili operasyonda 6 şüpheli Edirne’de gözaltına alındı.

Kurtoğlu Romanya’da yakalandı

KKTC’de birçok iş yerinin kurşunlanması olaylarının faili olarak uluslararası düzeyde aranan Casperler suç örgütü liderlerinden ‘Emmi’ kod adlı Mehmet Kurtoğlu Romanya’da yakalandı. Roman makamları tarafından Bulgaristan’a gönderilen ve Bulgar polisi tarafından Kapıkule’den Türkiye’ye deport edilen Kurtoğlu 10 Ocak günü gözaltına alındı.

Çete yöneticisi yapılan sorgusunda yurt dışına kaçırılmasına yönelik detayları polise anlattı.

Nasıl kaçırıldığını anlattı

Casper çetesinin lideri ifadesinde, İstanbul’dan korsan taksi ile Edirne’ye götürüldüğünü, ardından bir gece apart otelde konaklatıldığını anlattı. Ertesi gün apart otelden alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi’nde oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ve daha sonra getirilen üç kişi işe birlikte Vietnam İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik bir aracın bagajına bindirilerek Bulgaristan’a oradan da Romanya’ya geçtiğini itiraf etti.

Operasyon başlatıldı

Casper Çetesi liderinin ifadesinden sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İfadelerde geçen örgüt liderinin kaldığı apart otel ve sanayi sitesindeki araç yıkama istasyonuna ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Yapılan incelemede kaçakların bindiği aracın plakasının Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ait olduğu tespit edildi. Aracın 23 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında birçok kez Kapıkule üzerinden Bulgaristan’a, Pazarkule Gümrük Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yaptığı tespit edildi.

6 kişi gözaltına alındı

Edirne Polisi kaçakların İstanbul’dan Edirne’ye getiren korsan taksici, Edirne’de saklanmasına ve kaçmasına yardım ettiklerini tespit ettiği, A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Şüpheliler ifadelerinden ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026, 09:46