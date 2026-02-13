Sevgililer Günü heyecanı

Ömer KADİROĞLU

Sevgililer Günü yaklaşırken vatandaşlar hediye alma telaşına kapıldı. Kimi eşine altın ve takı almayı planladığını belirtirken, kimisi ekonomik koşullar nedeniyle daha mütevazı hediyelere yöneldiğini ifade etti. Bazıları özel günlerde dışarıda yemek yemeyi tercih ettiklerini söylerken, bazıları ise piyasadaki fiyat artışlarının özellikle çiçek ve altın gibi ürünlerde ciddi yükselişlere neden olduğunu dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hediyenin maddi değerinden çok manevi anlamının önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşlar 14 Şubat’ı kendilerine vakit ayırarak değerlendireceklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Nail Tosun

“Eşime Sevgililer Günü için Ajda bilezik aldım. Piyasa çok yüksek olduğu için hediye alırken ekonomik olarak etkileniyoruz. Ben normal zamanda da hediye almayı tercih eden biriyim. Yani sırf Sevgililer Günü için değil, normalde de alıyorum. Hatta kızım daha küçük ancak ona da hediye alıyorum. Eşim çok fazla pahalı hediye isteyen biri değildir. Bir gül ile bile mutlu olabiliyor. Eşimin isteği pahalı hediyeler değil, özel günleri unutmamamdır.”

Ali Göztaş

“Sevgililer Günü’nü her yıl kutluyoruz. Geçmiş yıllarda orkide, takı, yemeğe çıkma gibi birtakım planlarla kutladık ve bu sene de yine dışarıda kutlayacağız. Ben bu sene altın yüksek diye altın almayı düşünmüyorum. Önemli olan hediyenin büyüklüğü ya da parası değil. Önemli olan ona kendini iyi ve değerli hissettirecek bir şey olmasıdır. Herkes de bütçesine göre hediyelerini alacaktır.”

Galip Açık

“Sevgililer Günü’nde eşime de çocuklarıma da hediyeler alıp hep birlikte kutluyoruz. Geçmişte de yemeğe çıkar, gül falan alırdım ancak bu sene muhtemelen bir tek taş alyans olabilir diye düşünüyorum. Eşim bana hediye almaz çünkü kadınlar hep bekleyen taraf oluyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu özel günlerde alınan hediyeler de bütçelerimizi etkiliyor. Altın da yükseliyor. Eğer altın alamazsam yine gül falan alıp o günü kutlayacağız.”

Sinan Serin

“Sevgililer Günü’nü her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlayacağız ancak bu sene ne hediye alacağımı bilemiyorum. Geçmiş yıllarda eşim bana, ben ona hediyeler alırdık ama bu sene henüz karar veremedim. Bir adet gül 300 lira. Asgari ücret yükseldikçe piyasa da yükseliyor. Hediye almasam da eşim anlayışla karşılar ama küçük de olsa bir şey alacağım.”

Nurdan Gedik

“Sevgililer Günü’nde eşimle yemeğe çıkıyoruz. Biz normal günlerde hediyeleştiğimiz için o gün sadece yemeğe çıkıyoruz. Özel günlerde piyasa çok fazla yükseliyor ve insanlar etkileniyor.”

Melek Özbek

“Sevgilim de yok, eşim de… Olsa güzel olurdu. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendi kedime hediye alacağım. Yemeğe çıkacağım, belki masaja giderim. Elbette sevgililerim oldu ama hep hayal kırıklığı yaşandı. Ya hediye ya da yemek güzel olmadı.”

Aziz Tekin

“14 Şubat Sevgililer Günü’nü eşimle kutluyoruz. Geçmiş yıllarda eşime hediyeler alıyordum ve bu sene de yine bir hediye alacağım ama aklımda şu an bir şey yok. Bütçeme uygun bir hediye alacağım. Eşim de bana hediye alıyor ve birbirimize hediyelerimizi veriyoruz. Eşimize sevdiğimizi sadece bir gün değil, her gün hissettirmeliyiz.”

Berfin Tosun

“Sevgililer Günü’nü kutluyoruz. Bu yıl eşim için henüz bir hediye düşünmedim ama alacağım. Sevgililer Günü’nü de eşimle ve bebeğimle birlikte bir otelde kutlayacağız. Bence eşim bana altın alacaktır ancak ben onun için henüz bir şey düşünmedim. Zaten sadece 14 Şubat’ta değil, insan gerçekten seviyorsa sevgilisine her gün sevgisini hissettirmelidir.”