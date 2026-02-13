Aşkınızı taçlandırın

Melis GÜNEL-Abdullah SUİÇMEZ

Sevgililer Günü yaklaşırken çiçekçilerde en çok tercih edilen ürünler gül ve orkide oldu. Çiçekçilerde, gülün tanesi 300 liradan satışa sunulurken, orkide ve çeşitli hediyeliklerle hazırlanan aranjman sepetlerin fiyatı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Lefkoşa’da faaliyet gösteren çiçekçiler, özel gün dolayısıyla hazırlanan tekli, buket ve aranjman seçeneklerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ne dediler…?

Mustafa Özasker

“Sevgililer Günü için en çok gül ve orkide tercih ediliyor. Gülün tanesini 300 liradan satıyoruz. Eğer aranjman şeklinde talep edilirse yani gül, çikolata, içkiden oluşan sepet istenirse fiyatı 4 bin 500 liradan veriliyor. İkinci olarak ise orkide çeşitleri talep ediliyor. En güzel olan mavi ve pembe orkide tanesi 2 bin 700 liradır. Oyuncaklı ve saksı içerisinde olması halinde fiyatı 3 bin 500 liraya çıkıyor. Çeşitli çiçekler, çikolata, içki ve oyuncaktan oluşan büyük aranjman sepetler 7 bin 500, sadece gül ve orkideden oluşan aranjman ise 7 bin liradır.”

Hanife Karataş Haşimoğlu

“En çok tercih edilen tekli veya buket güldür. Aranjman seçenekleri de vardır. Gül tanesi 300 liradır, 5 taneden oluşan buket gülün fiyatı bin 500 liradır. Gül sayısı artıkça fiyat da yükseliyor. Mavi, beyaz ve pembe orkideyi tekli veya aranjman olarak tercih edenler vardır. Tekli orkide 2 bin ile 2 bin 500 TL arasındadır.”

Sevgililer Günü tarihçesi

“Sevgililer Günü, kökeni Aziz Valentine’e dayanan ve her yıl 14 Şubat’ta kutlanan bir gündür. Roma İmparatoru II. Claudius’un askerlerin evlenmesini yasakladığı, ancak Valentine’in bu yasağa rağmen çiftleri evlendirmeye devam ettiği ve bu nedenle 14 Şubat’ta idam edildiği anlatılır. Rivayete göre idamından önce gardiyanın kızına “Senin Valentine’in” notuyla bir mektup bırakması, günün sevgi mesajlarıyla anılmasının temelini oluşturmuştur.

Milattan sonra 496 yılında Papa I. Gelasius, 14 Şubat’ı Aziz Valentine Günü ilan ederek tarihi resmileştirmiştir. Orta Çağ’da, özellikle Chaucer’in yazılarıyla 14 Şubat romantizmle özdeşleşmiş; 1800’lü yıllarda ticari kartların yaygınlaşmasıyla hediyeleşme geleneği güçlenmiştir. Zamanla Sevgililer Günü dünya genelinde kutlanan bir sevgi gününe dönüşmüştür.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026, 09:53