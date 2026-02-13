Seçimi zorluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yakında güvensizlik önergesini Cumhuriyet Meclisi’ne sunacaklarını açıkladı. CTP iktidarında planlı, adil ve liyakat esaslı bir kamu düzeni kurulacağını belirten İncirli, seçim bildirgesi değil hükümet programı hazırladıklarını söyledi. Temiz bir sayfa açmak için halkın iradesine başvurulması gerektiğini ifade eden İncirli, en erken zamanda erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Meclis gündemindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen İncirli, Başbakanlık Müsteşarı ile Merkezi İhale Komisyonu Başkanı hakkında yürütülen süreçleri hatırlattı. Ülkede ciddi bir kirlilik ve çürümüşlük oluştuğunu savunan İncirli, ağır iddialar karşısında hükümetin sorumluluk almamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Güvensizlik önergesini hazırladıklarını ve yakında Meclis’e sunacaklarını belirten İncirli, partilerinin bu konuda kararının net olduğunu vurguladı.

