Bin 500 doları harcadı

Gazimağusa’da kendisini bakan şoförü olarak tanıttığı belirtilen bir kişi, bin 500 ABD dolarını sahtekarlıkla temin ettiği iddiasıyla tutuklandı. zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Y.G'nin (E-51) bakan şoförü olmadığı halde kendisini bakan şoförü olarak tanıtıp, İskan Dairesi’ne ait evlerden birini kendisine kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduğu ve konu şahıstan sahtekarlıkla bin 500 ABD Doları nakit parayı temin ettiğini açıkladı. Şikayet üzerine zanlının önceki gün tespit edildiğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

