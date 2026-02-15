Gemikonağı’nda gerçekleştirilen denetimlerde ülkeye giriş kaydı olmadığı tespit edilerek tutuklanan, yapılan soruşturmada KKTC’ye konteynere gizlenip giriş yaptığı tespit edilen 34 yaşındaki S.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “Onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yapmak” suçundan yargılanmak üzere 40 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 7 Şubat 2026 tarihinde saat 14.40 raddelerinde Gemikonağı’nda tespit edilen zanlı S.K. ile ilgili yapılan soruşturmada, 28 Ekim 2024 tarihinde gemi ile konteynere gizlenip, Girne limanından KKTC’ye giriş yaptığının öğrenildiğini aktardı.

Polis memuru; aynı gün, zanlının Gemikonağı’nda bulunan ikametgâhında arama yapıldığını, ancak yapılan aramada kanunsuz herhangi bir emareye rastlanmadığını kaydetti.

Polis, zanlının Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıtlı olduğuna dair bir öğrenci belgesi ibraz ettiğini belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydeden polis, ifadesinde 28 Ekim 2024 tarihinde konteynere gizlenip, Girne limanından KKTC’ye giriş yaptığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının yatay geçişle öğrenci kaydı yaptığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

