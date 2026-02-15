Satışa hazırdı

İskele’de Long Beach Çemberi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta satışa hazır paketlenmiş 45 gram hintkeneviri, 8 gram kokain türü uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda 29 yaşındaki erkek bir şahıs tutuklandı. tutuklanan H.T.’nin bugün mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 14 Şubat 2026 tarihinde saat 14.40 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından yürütülen operasyon kapsamında, H.T.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.Araçta yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alındı.

Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 575 TL, 2 bin 365 Euro ve 60 Sterlin nakit para da bulunarak emare kapsamına alındı.

Zanlı suçüstü hali gereği tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

