İskele’de Long Beach Çemberi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta satışa hazır paketlenmiş 45 gram hintkeneviri, 8 gram kokain türü uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda 29 yaşındaki erkek bir şahıs tutuklandı. tutuklanan H.T.’nin bugün mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
Polisten verilen bilgiye göre; 14 Şubat 2026 tarihinde saat 14.40 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından yürütülen operasyon kapsamında, H.T.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.Araçta yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alındı.
Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 575 TL, 2 bin 365 Euro ve 60 Sterlin nakit para da bulunarak emare kapsamına alındı.
Zanlı suçüstü hali gereği tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Satışa hazırdı
Long Beach Çemberi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 tür uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
