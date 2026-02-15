Bin 585 araç kontrol edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından önceki gece ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 250 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 29 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında toplam bin 585 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 250 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 60 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullandığı belirlendi. 12 sürücünün alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği tespit edilirken, 66 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı.

Ayrıca 21 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 7 sürücünün muayenesiz, 3 sürücünün sigortasız araç kullandığı saptandı. Bir sürücünün ise hem sürüş ehliyetsiz hem de sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde bir sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, bir sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı ve 14 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı belirlendi. Diğer çeşitli trafik suçlarından ise 64 sürücü rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

