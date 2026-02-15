Davetsiz misafir

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğazköy’de iki salon aracın karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza, Adviye Asil isimli sürücünün dikkatsiz bir şekilde caddeden çıkması ve Çağın Eseri yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın etkisiyle Eseri yönetimindeki araç yok kenarında bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Boğazköy Beyazsu Sokak üzerinde batı istikametine doğru yönetimindeki SZ 145 plakalı salon araçla seyreden Adviye Asil (54-K) dikkatsiz şekilde Ersin Paşa Caddesi’ne çıkış yaptı. Bu esnada güney istikametine doğru seyreden Çağın Eseri (34-E) yönetimindeki YU 445 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan YU 445 plakalı araç, kontrolsüz şekilde Nurettin Ersin Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgâhın bahçe duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, bahçe duvarında da hasar oluştu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026, 02:35