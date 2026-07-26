Bir kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Geçitköy'de faaliyet gösteren bir gece kulübü işletmecisine WhatsApp üzerinden gönderilen tehdit mesajlarıyla bir milyon sterlin istendi. İşletmenin fotoğraflarını çekerek yurt dışındaki bir kişiye gönderdiği tespit edilen 42 yaşındaki zanlı, "çalmak niyetiyle tehditle mal isteme", "şiddet tehdidi" ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket" suçlarından tutuklanırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 18 Temmuz 2026 tarihinde meydana geldi. Girne'de bulunan K.A. Geçitköy'de faaliyet gösteren bir işletmeye giderek iş yerinin çeşitli fotoğraflarını çekti. Yapılan soruşturmada, zanlının çektiği bu fotoğrafları WhatsApp uygulaması üzerinden yurt dışında bulunan bir kişiye gönderdiği belirlendi.

Polisin tespitlerine göre, fotoğrafların gönderilmesinin ardından yurt dışındaki söz konusu kişi işletmeciyle WhatsApp üzerinden irtibata geçti. İşletmeciye gönderilen mesajlarda, bir milyon sterlin ödenmemesi halinde hem iş yerine hem de ailesine zarar verileceği yönünde ciddi tehditlerde bulunuldu.

Tehdit içerikli mesajların polisin bilgisine gelmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

Polis, zanlının "çalmak niyetiyle tehditle mal isteme", "şiddet tehdidi" ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, tehdit mesajlarını gönderen yurt dışındaki kişinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

