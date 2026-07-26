Beğeni topladı

Değirmenlik Köy Kadın Kursu Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar, düzenlenen yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El emeği ürünlerin yer aldığı sergi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurs öğretmeni Amber Unuz'un organizasyonunda düzenlenen serginin açılışı, Milletvekili Filiz Besim, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hoca ve Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyesi Tahir Irız tarafından yapıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergide, kursiyerlerin akademik yıl boyunca aldıkları eğitimler doğrultusunda hazırladığı el sanatları ve çeşitli tekniklerle üretilen çalışmalar yer aldı. Büyük emek ve özveriyle hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri ortaya koydu.

Yıl sonu sergisi, kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kursların önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kursiyerlerin üretkenliklerini sergileyebilecekleri önemli bir platform oluşturdu. Etkinlik boyunca katılımcılar, birbirinden farklı tekniklerle hazırlanan çalışmaları inceleyerek kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı. Organizasyonda emeği geçen kurs öğretmeni Amber Unuz ile yıl boyunca büyük özveriyle çalışan kursiyerler tebrik edilirken, serginin hazırlanmasına katkı sağlayanlara ve etkinliğe katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür edildi. Düzenlenen yıl sonu sergisi, hem kursiyerlerin emeklerinin taçlandırıldığı hem de üreten kadınların desteklendiği anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.