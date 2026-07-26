Gelecek planları hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt, adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazimağusa'nın sahip olduğu potansiyeli doğru planlama ve güçlü bir vizyonla geleceğe taşımak amacıyla yola çıktığını belirtti. Bozkurt, “Siyaset değiş iş yapmaya geliyorum ” dedi.

Gazimağusa'da doğup büyüdüğünü ifade eden Bozkurt, bu şehirde eğitim aldığını, çalıştığını ve üretmenin değerini yine bu kentte öğrendiğini söyledi. Hayatı boyunca elde ettiği başarılarda Gazimağusa'nın kendisine kattıklarının büyük payı olduğuna inandığını kaydeden Bozkurt, yıllardır kente yalnızca sözle değil; yaptığı yatırımlar, spora verdiği destek ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla katkı sunmaya gayret ettiğini belirtti.

Gazimağusa'nın büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen hak ettiği seviyeye ulaşamadığını ifade eden Bozkurt, dünyadaki değişim ve gelişime ayak uydurmanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kentin tarihi, kültürü, limanı, üniversitesi, öğrencileri, sanatçıları, turizmi, esnafı, üreticileri, gençleri ve sportif başarılarıyla ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Bozkurt, bu potansiyelin doğru planlama, güçlü vizyon ve ortak akılla geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

Bu düşüncelerle UBP'den Gazimağusa Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Bozkurt, "Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş biri olarak biliyorum ki Mağusa'nın ihtiyacı olan şey daha fazla söz değil, daha fazla çalışmadır. Ben siyaset yapmaya değil, iş yapmaya geliyorum. Çünkü Mağusa'nın geleceği için artık konuşmaktan çok üretme zamanıdır." ifadelerini kullandı.