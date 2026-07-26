Maliyeti 36 milyon TL

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kent genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye, daha güvenli, erişilebilir ve modern bir Lefkoşa hedefiyle birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi'nde 36,5 milyon lira yatırımla yürütülen 800 metrelik çift taraflı kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor. Hamitköy'de kanalizasyon ve asfaltlama çalışmaları tamamlanan sokaklarda ise yol çizgileri çizilerek ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Öte yandan Haspolat'ta bulunan Özkan Gürler Parkı'nın yenilenmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Toplam bin 500 metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında 570 metrekare peyzaj düzenlemesi, 450 metrekare yürüyüş ve koşu parkuru, 200 metrekare çocuk oyun alanı ile açık hava spor alanı, 150 metrekare serbest oyun alanı ve 70 metrekare oturma ile dinlenme meydanı oluşturuluyor.

Belediye, park içerisinde ulaşımın ve oyun ekipmanlarının kullanımının tüm bireylerin fiziksel durumuna uygun olacak şekilde planlandığını belirterek, erişilebilir yaşam alanları oluşturma hedefiyle çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

