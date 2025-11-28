‘Borç batağındayız’

Türkiye’den geldikten bir gün sonra Girne’de faaliyet gösteren bir galerideki iki aracı kundaklayan Casperler Çetesi’nin üyeleri M.G.(E-18), M.T.K. (E-18), M.E.K. (E-18) ve S.P. (E-19) hakkındaki soruşturma sürüyor.

Ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 8 gün tutukluk emri alınırken, ifadelerinde borçlarını kapatmak ve paraya ihtiyaçları olduğu için bu işi kabul ettiklerini söyledikleri açıklandı.

Zanlıların 23 Kasım’da Ercan Havalimanı’ndan ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıkları da aktarıldı.

Zanlılardan M.E.K. ile S.P.’nin aracı kundakladıkları, diğer 2 zanlının suçla bağlantılı oldukları belirtildi.

Polis ek süre talep etti

Ek süre talep eden polis, olayın 24 Kasım saat 03.10 sıralarında meydana geldiğini, M.E.K. ile S.P.’nin tasarruflarındaki yanıcı maddeyi iki aracın üzerine döküp ateşe verdiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis, araçlarda toplam 84 bin Sterlin tutarında zarar oluştuğunu aktardı. Polis, bölgedeki 6 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, kapüşonla başlarını, maskeyle yüzlerini örten

M.E.K. ile S.P.’nin olay yerine yürüyerek gelip yanıcı maddeyi araçların üzerine döktüklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, olaydan sonra bir sürücünün zanlıların Doğanköy yönüne gittiğini bildirdiğini, yapılan aramada M.E.K. ile S.P.’nin çalılıklar arasında saklanırken bulunduğunu, yanıcı madde dolu bidonun da aynı yerde saklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, M.T.K. ile M.G.’nin de olayla bağlantılarının belirlenmesi üzerine tutuklanacakları sırada polise direnç göstermeleri nedeniyle makul kuvvet kullanılarak yakalandıklarını ifade etti.

Polis, ayrıca M.E.K. ile S.P.’nin tutuklanmaları sırasında polise karşı koymaları nedeniyle haklarında polisi darp suçlamasının da getirildiğini açıkladı.

Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde son olarak 23 Kasım’da adaya turist vizesiyle giriş yapan zanlılardan M.E.K. ve S.P.'nin daha önce birkaç kez ülkeye giriş yaptığını, M.G. ve M.T.K.'nin ise ilk kez ülkeye geldiğini tespit edildiğini söyledi.

3 günde 17 ifade alındı

Polis memuru; zanlılardan M.G. ve M.T.K.'nin ifadelerinde suçu kabul ettiklerini; borç batağında olduklarını ve para için bu işi yaptıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Zanlıların Casperlar Çetesi ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiğini aktaran polis, mahkemeye çıkarıldıklarını ve 3 gün ek tutuklama emri aldıklarını anımsattı. Polis memuru; bu süre içerisinde 17 ifade aldıklarını, kamera görüntüsü incelediklerini belirtti. Polis, ayrıca zanlıların Türkiye’de veya KKTC’de herhangi bir banka hesaplarının olup olmadığına dair araştırma yapıldığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 kişi olduğunu, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis; zanlıların cep telefonlarının da DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

