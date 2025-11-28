‘Hizmetler aksıyor’

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de artan araç sayısı, yetersiz yollar ve kamu kurumlarında yaşanan araç eksikliği vatandaşların ortak şikayeti haline geldi. Vatandaşlar, her kişide birden fazla araç bulunmasına rağmen polis, mahkemeler ve posta dairelerinin araç sıkıntısı yaşamasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Trafiğin günün her saatinde kilitlendiğini, yolların mevcut yoğunluğu karşılayamadığını vurgulayan vatandaşlar, devletin topladığı vergileri yol çalışmalarına ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesine yönlendirmesi gerektiğini ifade etti. Kamu kurumlarının araç eksikliği nedeniyle görevlerini aksattığını belirten yurttaşlar, yetkililerin bu sorunu ivedilikle çözmesini talep etti.

Ne dediler…?

Aydın Şener

“KKTC’de trafikte çok fazla araç var. Trafikteki araç sayısından fazla galerilerde satılmayı bekleyen araçlar da var. 479 bin civarı aracın trafikte olması günün her saatinde ciddi trafik sıkışıklıkları yaşanıyor. Yollarımız artık bu kadar aracı kaldırmıyor.”

Halil Karagülmez

“KKTC’de çok sayıda araç trafiktedir. Bayağı yoğunluk yaşanıyor ve hatta galerilerde çok sayıda var ve hepsi de araçlarla dolu. KKTC’de şahıslarda en az iki araç varken polisin ve mahkemelerin araç eksikliği olduğunu duyduk. Bunun devlet yetkilileri tarafından giderilmesi çok önemli ve gereklidir.”

Ebru Karagöl

“KKTC trafiği çok yoğunlaştı. Toplu taşıma olmadığı için insanlar da araç almaya yöneliyor ve trafikteki araç sayısı artıyor. Bugün her kişide en az iki araç varken polis ve mahkemelerde araç eksikliği olduğunu duyuyoruz ve bu sorunun giderilmesi gerekiyor. Kamu personeli araç olmadan işlerini nasıl yapacaklar? Yetkililerin bu sorunu gidermesi gerekiyor.”

Mehmet Salih Hürsoylu

“Trafiğe ne saat çıksanız mutlaka yoğunluk yaşanıyor. Yollarımız bu kadar araç için yetersizdir. Hükümet edenler polis ve mahkemelerin araç eksikliklerini gidermiyor ancak kendi makam araçlarını sürekli yeniliyor. Polis ve mahkemelerin araç sıkıntısı giderilmiyor ki oradan bir ses çıksın anavatan da parayı göndersin.”

Mesut Sağır

“KKTC’de ekmek su gibi araç satılıyor. Bugün trafikte araç sayısı çok arttı ve yollar yetersiz kaldı. Devlet topladığı vergileri yollara harcamadığı için yollarımız kötü durumdadır. Sürekli trafik sıkışıklıkları yaşanıyor. Diğer yandan her evde en az 2 araç varken devlet kurumlarından polis ve mahkemelerin araç eksikliklerinin olması doğru değildir. Devlet yetkilileri kendi harcamalarından kısarak polis ve mahkemelerin araç eksikliklerini gidermesi gerekiyor.”

Hüseyin Sezer

“Toplu taşıma olmadığı için insanlar araç almak zorunda kalıyor, haliyle de trafikte araç sayısı artınca da sıkışıklık yaşanıyor, yollar yetersiz kalıyor. Bugün herkeste en az iki araç varken polis ve mahkemeler ayrıca posta dairelerinde araç eksiklikleri yaşanıyor. Burada yetkililer bu sorunları gidermesi gerekiyor.”

Cemal Temel

“Trafik çok kalabalık ve yetersiz olan yollar nedeniyle sürekli kazalar yaşanıyor. KKTC’de insandan fazla araba var. Şahıslarda bugün ikişer üçer araç varken polis, mahkeme ve posta dairelerinde araç eksikliği yaşanıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz, polis ve mahkemelerdeki eksiklikleri ülke refahı için gidermesidir.”