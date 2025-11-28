Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan S.I.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde suçlarını kabul eden ve 2 gramdan oluşan bir paket uyuşturucuyu bin liraya sattığını itiraf eden zanlının 23 Eylül 2020’den tutuklandığı 13 Kasım 2025 tarihine kadar ülkede bin 891 gün kaçak yaşam sürdüğü açıklandı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; 13 Kasım tarihinde zanlının Lefkoşa’da kaldığı eve gidilerek arama yapılmak istendiğini, bu esnada S.I.O.’nun ekipleri görür görmez yanında bulunan bel çantasını mutfak penceresinden dışarı attığını belirtti.

Polis, zanlının bu hareketi üzerine tutuklandığını, evinde yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 16 gram hintkeneviri; uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu kalıntıları bulunan bir öğütücünün emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının pencereden attığı bel çantasının da çevrede bulunarak incelendiğini, çantada satışa hazır şekilde paketlenmiş 2 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini aktardı.

Polis, yapılan araştırmada zanlı S.I.O.’nun 10 Kasım tarihinde WhatsApp üzerinden irtibata geçtiği bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da belirli bir konumdan toplam 30 paket, yaklaşık 25 gram hintkeneviri aldığı yönünde bilgi elde edildiğini ifade etti.

Paketini bin liraya sattığını itiraf etti

Polis memuru; zanlının aldığı uyuşturucu maddeleri paket başı bin TL karşılığında satmaya başladığını, bu satışlardan toplam 6 bin TL gelir elde ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 15 gün ek süre alındığını, 5 kişinin sorgulandığını ve iki ifade alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, bin 891 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

