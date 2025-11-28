Yeni kapı açın

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da dün yine uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşitli nedenlerden dolayı güneye gitmek için Metehan’a giden sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, temel gıda ürünlerinden markalı kıyafetlere kadar birçok ürünün güneyde kuzeye göre daha ucuz olduğunu, bu nedenle sık sık Rum tarafına geçtiklerini ancak her defasında kapılarda uzun süre beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, bazılarının iş veya doktor kontrolü için güneye geçtiğini ifade ederek, yetkililerin yaşanan sıkışıklıkla ilgili çözüm üretmesini talep etti.

Ne dediler…?

Mehmet Yalçın

“Güney Kıbrıs’ta Black Friday var, onun için alışverişe gidiyoruz. Marka kıyafetler ve birçok ürün Rum tarafında daha ucuz.”

Nahide Çiftçioğlu

“Güney Kıbrıs’ta bazı ürünler daha indirimli olduğu için alışverişe gidiyoruz ama yine araç kuyruğuna takıldık. Ya barikatlar kaldırılsın ya da yeni kapılar açılsın veya kapılardan çalışan sayısı çoğaltılsın.”

Necati Ahmet Özkan

Güneyde temizlik malzemeleri dışında her şey ucuz. Mesela etin kilosu bizde 100, güneyde ise 10 Euro. Pestisit ve ilaç oranları düşük ve Avrupa kontrolünde olduğu için sebzeyi Rum tarafından alıyorum.”

İsmail Sakinsel

“Güney Kıbrıs’a havaalanına gidiyorum. Bir buçuk saattir kapıda sıra bekliyoruz. Belki uçağa yetişemeyeceğiz. İki ya da üç kapıyla bu iş çözülmez; insanlar uzun süre bekliyor.”

Raif Hasan

“Doktor randevum var, yarım saattir Metehan’da sıra bekliyorum. Karşıya geçmek en az bir saat sürer.”

Sela Mengi

“Geçişlerin kolaylaşması için daha fazla kapı açılmalı. Güneyde ailem var, onları ziyaret ediyoruz.”

Nurten Atakan

“Güney Kıbrıs’ta arkadaşımız rahatsız, onu ziyarete gidiyoruz. Kuzeyde bulamadığımız annemin ilaçlarını Rum’dan almak için de gidiyoruz ve sürekli kapıda uzun süre bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman bir an önce federal çözümü hayata geçirsin, yasalar yürürlüğe girsin ve yeni kapılar açılsın.”

Reyfed Apto

“İnsanlar kuzeydeki pahalılıktan dolayı giderlerini azaltmak için güneye gidiyor. Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da sürekli sorun yaşanıyor. Bir kapı yetmiyor daha fazla kapı açılması şart.”

Gülferen İğdır

“Güneye alışveriş için gidiyoruz. Bazı gıdalar, et ve kıyafetler kuzeye göre daha ucuz. Ayrıca kaliteli ve marka ürünler var, onun için gidiyoruz.”

Ali Höyük

“Metehan’da geçişler çok sorunlu, uzun süre bekliyoruz. Bu yoğunluğun sebebi insanların alışverişe, doktora ve havaalanına gitmesidir. Daha fazla kapı açılmalıdır.”

Muhammet Biberoğlu

“Güneye havaalanına müşteri almaya gidiyorum, büyük ihtimalle geç kalacağım. Metehan’ı en az bir veya iki saatte geçebiliyoruz. Önlem alınması şarttır.”

Arda Karakartal

“Güneye alışveriş ve eğlence için gidiyoruz. Güneyde her şey kuzeyden daha ucuz. Kuzeyde bulamadığımız ürünleri güneyde bulabildiğimiz için alışverişe gidiyoruz.”

Soydan Korkmaz

Güneye tıbbi malzeme almaya gidiyoruz ancak uzun süredir Metehan’da bekliyoruz. Aslında yeni kapı açılması herkesin hayrına olacak ama adım atılmıyor.”

Yılmaz Sümer Akar

“Metehan’da bazen 45 dakika, bazen iki saat bekliyoruz. Güneye iş icabı geçiş yapıyorum. Genelde alışverişimi kuzeyde yapıyorum.”

Kaner Birkol

“Güneye alışverişe gidiyoruz. Yeni yıl alışverişini oradan yapacağım. Bazı ürünler bizde pahalı, orada daha uygun.”

Ayşe Beyaz

“Lefkoşa’da daha fazla kapı açılmalı. Güney ucuz olduğu için insanlar akın akın oraya gider. Et fiyatları kuzeyden yarı yarıya ucuz. Eskiden Rumlar alışverişini bizim marketlerden yapardı, şimdi biz alışveriş için güneye gidiyoruz. Alınan maaş yetmiyor, insanlar güneye gidiyor. Zeytinyağı da güneyde çok ucuz.”

Cem Akkoç

“Yeni kapıların açılması çok basit; sorunun çözülmesi de basit ancak niyet yok. Her hafta aynı sorun: saatlerce kapıda bekliyoruz. İsteseler iki kulübe ile çözebilirler. Yağın litresi güneyde 280 TL, bizde 500-600 TL. Temel gıda ürünleri güneyde daha ucuz. Euro kullanılmasına rağmen güney kuzeyden daha ucuz.”