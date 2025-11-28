Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) sınırlandırmasına ilişkin anlaşma imzalanması KKTC ve Türkiye’de tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin çözüme kadarki dönemde yok sayılmayı kabul etmediğini vurguladı. Başbakan Ünal Üstel ise söz konusu anlaşmanın, KKTC’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni ihlal ettiğini belirterek, “KKTC hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmanın kabul edilemeyeceğini açıkladı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise; Lübnan ve Güney arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının bütünüyle hükümsüz olduğu belirtildi.

Erhürman: Kıbrıslı Türklerin yok sayılması kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm sürecine kadar geçen dönemde iradelerinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Güneyde yayımlanan gazetelerde yer alan yorumları değerlendiren Erhürman, Rum Yönetimi’nin Lübnan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırma anlaşmasının, adanın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıslı Türklerin iradesi dışında yapıldığını vurguladı.

Erhürman, Rum liderliğinin tüm ada adına tek taraflı anlaşmalar imzalarken, Kıbrıs Türk tarafının dünyaya kapanmasını ve yalnızca müzakere masasında olacakları beklemesini istemenin “ne adil, ne de çözüm yanlısı” bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Görüşme masası dışında da dünya var

Cumhurbaşkanı Erhürman; Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda Kıbrıslı Türklerin sesinin duyurulması ve haklarının korunması için girişimlerde bulunacaklarını daha önce açıkladığını hatırlattı. Bu açıklamalarının Rum basınında bazı çevrelerce eleştirildiğini belirten Erhürman, gerçek niyetinin müzakere sürecini baltalamak olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni dönemin Kıbrıslı Türklerin çözüm talebini sürdürürken, çözüm öncesi dönemde hak ve iradelerinin yok sayılmasına izin vermeme kararlılığı olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin tek yanlı adımların istikrara ve barışa katkı yapmadığını gördüğünü dile getirdi.

Erhürman, bir yandan müzakere masasında her iki tarafın yararına olacak öneriler sunmaya devam ettiklerini, diğer yandan dünya ile temaslarını tüm imkanları kullanarak sürdüreceklerini söyledi. Kıbrıslı Türklerin hak ve görüşlerini her platformda sabırla ve kararlılıkla anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel: Anlaşmayı reddediyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lübnan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırma anlaşmasının KKTC’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, hükümet olarak anlaşmayı reddettiklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Üstel; Rum Yönetimi’nin KKTC’nin MEB’ini olumsuz etkileyen anlaşmalar yaptığını ve son dönemde silahlanma faaliyetlerini hızlandırdığını ifade etti. Bu girişimlerin Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok saydığını belirten Üstel, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Üstel, adada iki egemen devlet gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, “Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini görmezden gelen hiçbir Rum hedefi hayata geçemez” dedi. KKTC’nin, adanın kaynaklarından ortak yararlanma yönündeki uzlaşmacı yaklaşımının yanlış yorumlanması halinde bunun sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

Silahlanma faaliyetleri barış ve istikrarı tehdit ediyor

GKRY’nin son dönemde artırdığı silahlanma faaliyetlerini bölgesel barış ve istikrara yönelik tehdit olarak değerlendiren Üstel, “Gerek Türkiye’nin gerekse halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı. Üstel, Rum tarafının silahlanma yoluyla adadaki stratejik dengeleri değiştirme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye ile tam uyum içinde hareket ettiklerini ve ihtiyaç duyulması halinde hakların korunması için gereken tüm adımların atılacağını vurguladı.

Açıklamasında Lübnan’a da mesaj veren Üstel, GKRY’nin tek taraflı hesaplarına ortak olmanın Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine neden olacağını ve bunun Lübnan’ın kendi çıkarlarına da zarar vereceğini ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı: Anlaşma bütünüyle hükümsüzdür

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile Rum Yönetimi arasında Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırma anlaşması imzalanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve Güney arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının bütünüyle hükümsüz olduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Adası’nda egemen eşit haklara sahip Kıbrıs Türk halkını hiçe sayarak imzalanmış olan bu anlaşma bundan öncekiler gibi bütünüyle hükümsüzdür” denildi. Anlaşmanın, yalnızca Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de hâlihazırda kırılgan olan dengeleri temelden sarsma tehlikesi taşıdığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin doğal kaynaklardaki eşit haklarına yönelik her türlü saldırıya karşı gerekli siyasi, diplomatik ve teknik tedbirleri almaktan imtina etmeyeceğinin de altını çizdi.

Aktürk: Anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmanın kabul edilemeyeceğini kaydetti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki anlaşmayla ilgili soruyu da yanıtladı.

Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmanın sorulması üzerine yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

Keçeli: Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmaya devam edeceğiz

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan MEB) sınırlandırma anlaşmasını değerlendirdi. Keçeli, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumu, GKRY’nin tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada’nın egemen ve eşit unsuru Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet etti.

Keçeli, Türkiye’nin KKTC ile birlikte Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı. GKRY’nin 2003’ten bu yana Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak Ada çevresinde deniz yetki alanlarıyla ilgili ikili anlaşmalar imzaladığına dikkati çeken Keçeli, Lübnan ile GKRY arasında yeniden imzalanan 2007 tarihli anlaşmanın da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Keçeli, söz konusu bölgenin BM nezdinde tescil edilmiş Türk kıta sahanlığı dışında kaldığını, ancak bu tür anlaşmaların Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit haklarını doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.