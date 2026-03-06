Can kayıpları artıyor

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı sürüyor. ABD, İran savaş gemisini Sri Lanka açıklarında batırdı. Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ticaretinin güvenliği için bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yarattığı bu durumdan “acı bir şekilde pişman olacağını” duyurdu. Tasnim Haber Ajansı, savaşın başlamasından bu yana altı günde İran’da toplam bin 230 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

İran kara işgaline hazırlıklı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, NBC kanalına verdiği röportajda, olası bir ABD kara işgaline hazırlıklı olduklarını belirtti ve Washington ile herhangi bir müzakereyi reddettiklerini ifade etti. Erakçi, “Onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur” dedi.

İsrail’in 6. dalga füze saldırısı başladı

İsrail ordusu, İran’ın misilleme saldırılarının altıncı dalgasını başlattığını duyurdu. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilirken, İç Cephe Komutanlığı halkı sığınaklara yönlendirdi. Tel Aviv ve çevresinde siren sesleri duyuldu; bazı uçuşlar iptal edildi.

İran, ABD ve İsrail’e ait 4 İHA’yı düşürdü

İran Devrim Muhafızları, batı, güney ve güneybatı bölgelerinde 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Nahçıvan’a saldırı ve Azerbaycan tepkisi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne dört insansız hava aracıyla saldırdığını, bunlardan birinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise saldırının İran ile bağlantılı olmadığını, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İran ham petrol tankerini hedef aldı

Irak karasularında demirli Bahamalar bayraklı Sonangol Namibe adlı ham petrol tankeri, İran’ın uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü teknesiyle hedef alındı. ABD ve Irak kaynakları, gemide yangın ve gövde hasarı meydana geldiğini bildirdi.

Ölü sayısı ve yeni saldırılar

Tasnim Haber Ajansı, savaşın başlamasından bu yana altı günde İran’da toplam bin 230 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA, Kuzey Irak’taki bazı grupları hedef aldıklarını duyururken, Lübnan kaynakları İsrail saldırılarında bir Hamas yöneticisinin öldüğünü bildirdi. İsrail Ordusu, Tahran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı; İran basını Tahran ve Kerec’te patlama sesleri duyulduğunu aktardı.