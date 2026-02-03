Aylarca saklandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta dolandırıcılık ve sahte kredi kartı ürettiği gerekçesiyle aranan 44 yaşındaki Romanyalı Alexandru Gabriel Cretu Torica’nın aylar önce gizlice KKTC’ye kaçtığı ortaya çıktı. Alınan bir ihbar üzeri-ne İskele’de lüks bir sitede yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. KKTC’de hakkında sadece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma yapılan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru olguları mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos ayından Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis memuru; zanlının 29 Ocak 2026 tarihinde İskele’de kalmakta olduğu sitede tespit edilerek tutuk-landığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarıldığını ve soruşturma maksatlı 3 gün ek süre temin edildi-ğini belirtti. Bu süre zarfında gerekli yazışmaların yapıldığını, zanlının ülkedeki statüsüne ilişkin araş-tırmaların tamamlandığını ifade eden polis memuru; yapılan muhaceret kontrollerinde KKTC’de her-hangi bir yasal statüsünün bulunmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandı-ğını, zanlının ülkede izinsiz olarak bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yasal statüsünün bulunmaması ve ülkede izinsiz konumda olması gerekçesiyle, 18 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Evine baskın yapıldı

Bu arada 4 Ağustos 2025 tarihinde Larnaka Suç Araştırma Dairesi Romanya vatandaşı Alexandru Gab-riel Cretu Torica'ya ait dairede arama yaptı. Arama sırasında polis, sahte kredi kartı üretiminde kulla-nıldığı düşünülen bilgisayarlar, kredi kartı yazıcıları, tarayıcılar, baskı malzemeleri ve diğer cihazlar bul-du.

Ele geçirilen tüm eşyalar adli inceleme için alındı. Ancak zanlıya o tarihte ulaşılamadığı için aranan şahıs ilan edildi.

