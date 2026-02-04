Lefkoşa’da yaya bir şekilde yürürken şüpheli hareketler sergileyen, üzerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturuculu sigara bulunan Kıbrıslı Rum G.P. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan getirdiğini söylediği aktarılırken, tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Polis, 22 Ocak saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yaya olarak yürüdüğü sırada şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle zanlının durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonunun cebinde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edildiğini ve söz konusu maddelerin emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde, tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 23 ve 26 Ocak tarihlerinde iki kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre zarfında gerekli soruşturmanın yapıldığını, beklenen analiz sonucunun çıktığını ve iki sigaranın içerisindeki miktarın 528 miligram olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

