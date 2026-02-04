Suç ortakları aranıyor

Suna ERDEN

Kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yaşayan adamın evini basan, içki şişesiyle başına vurduktan sonra parasını ve cep telefonunu D.R.S.(E-28) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutukluluk kararı alınırken, olayla ilgili 4 kişinin arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Haspolat’ta meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle henüz tespit edilemeyen şahıslarla birlikte E.C.’nin ikametgâhına gittiğini, kapının açılmasıyla birlikte konut içerisine izinsiz girdiğini ifade etti. Zanlının elinde bulundurduğu içki şişesiyle E.C.’nin başına bir kez vurduğunu, burun kenarında kesi oluşmasına neden olduğunu kaydeden polis, yere düşmesinin ardından da vurmaya devam ederek darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının darp sırasında E.C.’ye ait Samsung Z7 marka cep telefonu ile içinde bin 600 dolar bulunan cüzdanı alarak soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, olayla ilgili aranan 4 kişiden ikisinin kimliğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, iki tanıktan ifade alındığını, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınacak yeni ifadeler olduğunu kaydederek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

