Zanlı sayısı 32 oldu

Lefkoşa’nın Yenicami Mahallesi’nde Türkmenistanlı şahıslara oturum izni alabilmek için sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi düzenledikleri gerekçesiyle 2025 yılı Aralık ayında tutuklanan ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) eşi K.Ö. (K-42) birlikte çalıştıkları A.Y.A.’dan (K-57) sahte belge aldıkları tespit edilen anne ile iki oğlu tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan 29 kişiyle birlikte zanlı sayısı 32’ye çıkmış oldu.

Zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada soruşturma detayları aktarıldı.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi almak için Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A.’ya 300 dolar ödeme yaptıklarını açıkladı.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında muhtar S.Ö., eşi K.Ö. ve A.Y.A. dahil olmak üzere toplam 29 kişinin daha önce tutuklanarak teminata bağlandığını belirtti..

Polis, sahte kira sözleşmesinin Lefkoşa Vergi Dairesi’nde onaylatılmasının ardından sahte ikametgah belgelerinin Polis Muhaceret Şubesi’ne sunulduğunu ve çalışma izni işlemlerinin bu belgelerle yürütüldüğünü kaydetti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlıların her biri için 50 bin TL nakit teminat yatırılmasına, bir kefilin 800 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışları yasaklanırken, haftada bir gün ispat vücut yapmalarına da karar verildi.

Olay nasıl olmuştu?

Polis basın bültenine göre, 2025 yılı içerisinde S.Ö. (E-46), K.Ö. (K-42) ve A.Y.A'nın (K-57) ikamet izni çıkarmak maksadıyla Lefkoşa'da Hatay Sokak'ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullandıkları tespit edilmişti.

Söz konusu şahısların, konu adreslerde ikamet etmedikleri halde, J.N'nin (K-55) yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S'nin (K-62) yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M'nin (E-24) yardımıyla O.S. (K-24) ile F.J. (E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenledikleri belirlenmişti.

Hazırlanan sahte kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi'nde ibraz edilerek tedavüle sürülüp onaylatıldığı, sahte ikametgah belgelerinin ise polise ibraz edilerek tedavüle sürülmesinin sağlandığı ve bu yolla konu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatıldığı tespit edilmişti.

Yapılan soruşturmada, söz konusu kişilerden sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları para temin edildiği belirlenmişti

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. (E-43), Q.A. (E-42), A.A.(E-19), G.R.(K-28), R.J.(E-26), M.Y.(E-24), M.P.(E-23), G.H.(E-40), G.S.(K-45), N.B.(K-35), H.H.(E-42), E.S.(K-40), G.M. (K-39), S.P.(K-), M.A.(K-), P.A.(E-), M.D.(E), M.N.(E) ve R.K.(E) ile birlikte tüm şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında A.Z. M.B.(E-25) ve M.B’nin de (E-30) tutuklanmasıyla birlikte, söz konusu meseleyle ilgili tutuklananların sayısı 32’ye yükseldi.

