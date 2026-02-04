Mahkeme reddetti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, 2019 yılında, iki belediye çalışanıyla birlikte Devlet Emlak Malzeme Dairesi binası üzerinden 10 tonluk su deposunu sökmekle suçlanan ve Kamu Görevli-si Tarafından Sirkat suçlamasıyla aleyhine dava getirilen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet La-tif’in dün ilk kez ağır ceza mahkemesine çıkarıldı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda gerçekleşen duruşmada, sanık Ahmet Latif, yar-gılanacağı suçlardan itham edildi. Latif, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. İthamın yapılmasının ardından savcılık, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, olayın 2019 yılında yaşandığını, 7 yıldır süren bir süreç olduğunu, bu süre zarfında sanığın tanıklara müda-hale ettiğine dair bir olgu yaşanmadığını ve alt mahkemede gerçekleştirilen duruşmalara düzenli katıldığını belirti.

Ciddi bir suç işlendi

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in ağır ceza mahkemesindeki davası dün başladı. Du-ruşmada söz alan Kıdemli Savcı Egemen Metay, sanığın işlediği suçun kamu görevi kapsamın-da işlenmiş ciddi bir suç olduğunu ileri sürdü. Savcı, sanığın serbest kalması halinde, büyük çoğunluğu Akdoğan bölgesinde ikamet eden ve belediye çalışanı olan tanıklara etki edebilece-ğini iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Halk tarafından seçildi

Mahkeme ise yaptığı değerlendirmede, sanığın yaklaşık 7 yıldır devam eden dava süreci boyun-ca tüm duruşmalara düzenli olarak katıldığını ve bu suretle kaçma şüphesinin bulunmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, söz konusu süreç boyunca sanığın hiçbir tanığa etki etmediği-nin tespit edildiğini kaydeden mahkeme, iddia makamının öne sürdüğü tutuklama gerekçelerinin soyut nitelikte kaldığını ifade etti. Mahkeme, ayrıca sanığın halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olmasına dikkat çekerek, mevcut koşullar altında tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı kanaatine vardı. Bu değerlendirmeler sonucunda, mahkeme iddia makamının tutuklama talebini reddederek, sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

Süreç 7 yıldır devam ediyor

Bilindiği üzere, Ahmet Latif, 2019 yılı Şubat ve Mart ayları arasında, Akdoğan’da, iki belediye çalışanıyla birlikte Devlet Emlak Malzeme Dairesi binası üzerinden 10 tonluk su deposunu sö-kerek sirkat etme suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı.