Yeni bir sayfa açılmalı

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ ve Yüksek Adliye Kurulu üyeleri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP heyetiyle Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan toplantı-da yargıda yapılması planlanan anayasal değişiklikleri ele aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Anayasa değişikliği konusunu çok önemsediklerini ve yaşamsal bir mesele olarak addettiklerini söyledi.

İncirli, CTP’nin bu değişiklikleri desteklediğini ancak zamanlama konusunda kaygıları olduğunu dile getirdi. İncirli, "CTP olarak erken genel seçim için bir karar önerisi sunduğumuz günde, bir anda Sayın Başbakan'ın referandumla ilgili bir tarih verdiğini herkesle birlikte biz de o anda ilk kez duyduk. Sayın Başbakan, böyle bir konuda bizimle istişare etmedi. Oysa ki doğru olan, bütün Cumhuriyet Meclisi'nin tam onayıyla ve halkın da onayıyla bu işin nihayete varmasıdır. Bizim anlayışımıza göre bu konu erken genel seçimden kaçmak için hükümetin bir kalkan olarak, bir araç olarak kullandığı bir duruma evril-miştir. Bu da oldukça sakıncalı ve yanlıştır. Bizim için günün sonunda önemli olan yargının kapasitesi-nin artması, yargı süreçlerinin hızlanması ve toplumun da bu konuda bir rahat nefes almasıdır.” dedi.

Mahkemelerde yaşanan sıkıntıların, yargıda yaşanan zorlukların ve bunların topluma yansımalarını farkında olduklarını kaydeden İncirli, bu Anayasa değişikliğiyle birlikte hem yargının kapasitesinin artırılması hem de süreçlerin hızlanmasının topluma büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

Sıla İncirli, 2014 ve 2020 yıllarında yapılan referandumlardan edindikleri tecrübeye değinerek, bu refe-randumla birlikte mutlaka olumlu bir sonuçla devam edebilmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Değerlendirmelerini yapacaklarını da aktaran İncirli, bu sürecin olumlu sonuçlanması için katkı verme-ye devam edeceklerini kaydetti.

